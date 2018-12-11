Церемонию вручения ежегодной премии «Персона и компания года 2018» провел журнал «Bellissimo»

По традиции, она состоялась в формате Зимнего бала.

Финалистов ежегодной премии журнала выбирали читатели — в течение года голосовали за лучшие компании в сфере сервиса, красоты и здоровья, строительства и недвижимости.

Среди гостей Зимнего бала можно было увидеть девушку с глянцевой обложки нового журнала «Bellissimo», а также обладательницу титула «Мисс Bellissimo».

Каждая церемония — это особая атмосфера волшебства и праздника, над которой работают режиссёры-постановщики и лучшие артисты. В этом году гостей бала удивляли балетом, световым шоу и воздушным театром, а также розыгрышами подарков от партнеров.