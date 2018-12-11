Всероссийский турнир по тайскому боксу стартовал в областном центре

Школа тайского бокса и школа мужества — все это соединилось на традиционном всероссийском турнире, который проходит в эти дни в микрорайоне Кедровка областного центра.

В нем участвуют более 150 спортсменов из Бурятии, Ханты-Мансийска и Московской области. Соревнования проходят в трех возрастных группах: от юношей до взрослых.

Традиционный турнир в Кемерове открывает новые имена. Молодая смена представителей тайского бокса проходит своеобразную школу, выступая на одной площадке вместе с именитыми спортсменами. На соревнования приезжают как новички, так и мастера. Рейтинг высок, и традиции на нём значимы.

Соревнования посвящены памяти бойцов, погибших в ходе локальных войн. Вдовам и родственникам павших преподносят цветы и подарки, ну а сам турнир начинается без раскачки.

Уже в первых поединках бойцы показывают неуступчивый характер и стремление к победе. Финал непредсказуем. Завершатся состязания в пятницу. Тогда и будут названы победители и призеры. А также те, кто, в случае успеха, получат звание мастера спорта.