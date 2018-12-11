В областном центре стартовали всероссийские соревнования по тайскому боксу

Более 200 лучших спортсменов из регионов Сибири и Урала в течение трех дней будут бороться за звание лучшего.
В соревнованиях примут участие мужчины и женщины нескольких возрастных категорий. Победители получат право выступать на Чемпионате России 2019.
Турнир проводится в рамках областной программы «Кузбасс против наркотиков» и посвящен памяти воинов-спортсменов, павших во время локальных войн и вооруженных конфликтов.
Площадкой для проведения соревнований стал спорткомплексе «Горняк», расположенный в жилом районе Кедровка.
Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области