В областном центре стартовали всероссийские соревнования по тайскому боксу

Более 200 лучших спортсменов из регионов Сибири и Урала в течение трех дней будут бороться за звание лучшего.

В соревнованиях примут участие мужчины и женщины нескольких возрастных категорий. Победители получат право выступать на Чемпионате России 2019.

Турнир проводится в рамках областной программы «Кузбасс против наркотиков» и посвящен памяти воинов-спортсменов, павших во время локальных войн и вооруженных конфликтов.

Площадкой для проведения соревнований стал спорткомплексе «Горняк», расположенный в жилом районе Кедровка.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области