Кузбасс стал одним из пилотных регионов, где опробуют цифровые технологии в сельском хозяйстве

Об этом сообщили на областном совещании по развитию сельского хозяйства, которое прошло в рамках Кузбасского агропромышленного форума.

В ходе мероприятия исполняющий обязанности начальника областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Андрей Ариткулов доложил, что на данный момент в Кузбассе «оцифровано» уже 98% сельскохозяйственных угодий, из которых 37% внесены в Федеральную государственную информационную систему «Электронный атлас земель сельскохозяйственного назначения» Минсельхоза России.

Что касается применения самих технологий в отрасли региона, то здесь Кузбассу есть к чему стремиться. Только 20% посевных площадей обрабатываются с использованием элементов точного земледелия — систем спутниковой навигации, параллельного вождения, информатизации и мониторинга земель. И лишь 7% пашни контролируется с помощью беспилотных летательных аппаратов.

Из всего молочного поголовья региона только 6,5% внесено в локальные системы идентификации, которые позволяют получать оперативные данные о состоянии здоровья животного, надоях и лактационном статусе.

Также в рамках совещания был затронут вопрос разработки и реализации регионального проекта «Цифровое сельское хозяйство Кемеровской области», который предполагает внедрение цифровых технологий в органах управления агропромышленным комплексом, на «пилотных» сельхозпредприятиях, а также подготовку квалифицированных кадров. Базой для последнего станет Кемеровский Государственный сельскохозяйственный институт.

Как отмечается, на реализацию первого этапа проекта потребуется около 14,5 млн рублей из областного бюджета.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области