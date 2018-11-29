Открытие городского фестиваль «Радуга профессий» состоялось накануне в кемеровской школе №104

Мероприятие проводится среди учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов по направлениям профессионально-трудового обучения.
Знание теории, практические навыки и достижения в освоении рабочих профессий штукатурно-малярного дела презентовали 18 выпускников школ №27,30,104.
Лучшей командой признаны представители 27 кемеровской школы. Им вручен специальный приз – сертификат на покупку спортивного инвентаря.
Источник: Администрация города Кемерово