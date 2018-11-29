:

Arrow
Arrow
Slider

Открытие городского фестиваль «Радуга профессий» состоялось накануне в кемеровской школе №104

Другие новости от 29.11.2018

Мероприятие проводится среди учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов по направлениям профессионально-трудового обучения.

Знание теории, практические навыки и достижения в освоении рабочих профессий штукатурно-малярного дела презентовали 18 выпускников школ №27,30,104.

Лучшей командой признаны представители 27 кемеровской школы. Им вручен специальный приз – сертификат на покупку спортивного инвентаря.

 

Источник: Администрация города Кемерово

Кстати, у нас есть Telegram-канал, где мы публикуем новости, видео и эксклюзивный медиаконтент специально для подписчиков мессенджера. Присоединиться к каналу можно по ссылке https://t.me/ctckuzbass


Поделиться в соцсетях

Автор сюжета:

Актуально