Открытие городского фестиваль «Радуга профессий» состоялось накануне в кемеровской школе №104

Мероприятие проводится среди учреждений, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для детей с ОВЗ и детей-инвалидов по направлениям профессионально-трудового обучения.

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