Пятый творческий студенческий фестиваль «Голос отряда 2018» стартовал в Кемеровской области

220 студентов из 7 регионов Сибирского федерального округа собрались для того, чтобы показать свои таланты в нескольких номинациях, среди которых: «Вокал», «Художественное слово», «Театр», «Хореография», «Оригинальный жанр», «Видеоролик», «Фотография».

Также всех студентов ждет насыщенная развлекательная программа. Участники мероприятия сразятся в хоккей на валенках, посетят «Хаски-лэнд», станут участниками фотокросса и попробуют свои силы в интеллектуальных играх.

30 ноября на гала-концерте лучших номеров будет определен победителя фестиваля, которому вручат Кубок Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Завершится мероприятие 1 декабря.