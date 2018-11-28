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В Ленинск-Кузнецком прошел смотр техники и оборудования подразделений кузбасского управления МЧС

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Спасательная техника — в полной боевой готовности. Личный состав областного управления МЧС — также во всеоружии. Смотр сил и средств проходит в рамках сбора региональных спасательных служб. Здесь же состоялось подведение итогов службы.

Сегодня в Кузбассе упор сделан на то чтобы, избегать любого ЧП, чем на то, как с ним героически бороться. Здесь в помощь людям технические средства.

В Кемеровской области успешно реализуется целая программа по обеспечению безопасности. В частности, пожарной. Здесь наш регион может служить примером для подражания.

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