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Итоги деятельности единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС Кемеровской области подвели в Ленинске-Кузнецком

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Там прошел учебно-методический сбор под руководством первого заместителя губернатора Вячеслава Телегина. В мероприятии приняли участие руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, сотрудники администрации области, главы муниципальных образований.

В ходе встречи был проведен краткий анализ происшествий на территории области, подведены итоги прохождения паводка и пожароопасного периода.

Также участники дали оценку деятельности единых дежурно-диспетчерских служб и сельских старост, обсудили внедрение единой системы -112, тренировки и конкурсы спасателей.

В рамках учебно-методического сбора были отмечены муниципалитеты, которые добились значимых результатов в вопросах предупреждения ЧС и обеспечения безопасности населения.

А перед началом сбора прошел смотр сил и средств Ленинск-Кузнецкого городского звена ТП РСЧС Кемеровской области

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