Сельское хозяйство региона ждет «цифровизация»

Для эффективной работы отрасли в Кузбассе планируется внедрение цифровых технологий.

Процесс будет состоять из трёх этапов. В первую очередь — это инвентаризация, оценка участков сельхозназначения и выявление неиспользуемых земель. Второй этап цифровизации позволит автоматизировать субсидирование сельского хозяйства. Третий — предполагает подготовку специалистов для работы в области цифрового сельского хозяйства.

По мнению заместителя губернатора Алексея Харитонова, проект даст возможность снизить себестоимость производственных процессов, вовлечь в сельхозпроизводство работников новых профессий, повысить доходы на селе и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции.