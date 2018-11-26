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Сельское хозяйство региона ждет «цифровизация»

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Для эффективной работы отрасли в Кузбассе планируется внедрение цифровых технологий.

Процесс будет состоять из трёх этапов. В первую очередь — это инвентаризация, оценка участков сельхозназначения и выявление неиспользуемых земель. Второй этап цифровизации позволит автоматизировать субсидирование сельского хозяйства. Третий — предполагает подготовку специалистов для работы в области цифрового сельского хозяйства.

По мнению заместителя губернатора Алексея Харитонова, проект даст возможность снизить себестоимость производственных процессов, вовлечь в сельхозпроизводство работников новых профессий, повысить доходы на селе и увеличить экспорт сельскохозяйственной продукции.

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