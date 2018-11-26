Обучающий семинар «Реализация государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации» пройдет в СФО 27-29 ноября 2018 года

Семинар станет частью проекта по обучению специалистов, работающих в сфере межнациональных отношений, который реализуется Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова и Федеральным агентством по делам национальностей во всех федеральных округах.

Программа семинара учитывает региональную специфику и включает в себя лекции и практические занятия, которые проведут преподаватели МГУ, известные ученые и эксперты.

В ходе занятий слушатели познакомятся с правовыми основами государственной национальной политики, новейшими тенденциями и исследованиями в сфере межнациональных отношений, с вопросами конфликтологии, социологии, этноконфессиональной и интеграционной политики.

После завершения семинара слушатели получат соответствующие сертификаты.

Семинар пройдет по адресу: Новосибирск, Красный пр., 18.

Торжественное открытие: 27 ноября в 10:30.