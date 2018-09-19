Дефицит врачебных кадров обсудили в Кемерове

Проблему нехватки «узких» специалистов в медицинских организациях Кузбасса обсудили участники семинара, организованного Департаментом здравоохранения Кемеровской области.

Нехватка врачей так называемых «узких» медицинских специальностей — проблема практически всех медучреждений не только области, но и России. Кто-то уходит из профессии, кто-то — в частные клиники. Сегодня больницы Кузбасса почти на 40% не доукомплектованы кадрами врачебного персонала. На семинаре озвучили меры по улучшению ситуации. Первые шаги уже сделаны. Специалисты-онкологи, независимые эксперты из Москвы провели аудит медицинских учреждений онкологического профиля Кемеровской области. По итогам подготовят Дорожные карты по созданию онкологической службы В Кузбассе.

Елена МАЛЫШЕВА

И.О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ВОПРОСАМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

«Также у нас был проведен партнерами аудит по информатизации здравоохранения Кемеровской области, по оказанию лабораторных услуг учреждениями Кемеровской области. По результатам этих аудитов также будут подготовлены дорожные карты. Это — так называемый этап, график этапов, действий, сроков по реформированию всей системы здравоохранения. И, в частности, по тем направлениям, по которым проходили аудиты.»

Одно из направлений решения проблемы — привлечение выпускников медицинских ВУЗов и колледжей.

В некоторых регионах области уже существуют свои программы мотивации молодых специалистов. Например, в Анжеро-Судженске с 2010 года врачам узких специальностей выплачивают подъемные — до 150 тысяч рублей. А также предоставляют квартиры.

Ольга КОЗЛОВА

ГЛАВНЫЙ ВРАЧ АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОЙ ГОРОДСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

«То, что касается предоставления квартир — мы предоставляем бесплатно квартиры семьям врачей. И вот последний хороший пример. Буквально два месяца назад мы вручили ключи от двухкомнатной квартиры нашим, семье наших докторов, которые приехали к нам 3 года назад. Это врач рентгенолог и врач эпидемиолог.»

Меры по улучшению системы здравоохранения в Кузбассе продолжают разрабатываться. В год неонатолога, который будет отмечаться в 2019-м, предлагается принять новую меру соц. поддержки «узких» специалистов. Врачам данной специальности планируется разово выплачивать по 1 миллиону рублей. За счет этого ожидается привлечение в Кузбасс 20 врачей-неонатологов.