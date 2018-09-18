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Улицу Нахимова в областном центре частично открыли для движения транспорта

Другие новости от 18.09.2018

Дорожники осуществляют ремонт участка протяженностью 920 метров от дома № 285 до границы земельного участка по адресу ул. Менжинского, 47.

К данному моменту полностью заменен конструктив дорожного полотна, обводненный грунт, смонтирована дренажная система.

Одну полосу по направлению въезда в город уже открыли для движения. На второй продолжаются ремонтные работы – укрепляют кювет и устанавливают водоотводные лотки.

Завершить комплексные работы дорожники обещают в октябре.

Капитальный ремонт проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

 

Источник: Администрация города Кемерово

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