Улицу Нахимова в областном центре частично открыли для движения транспорта

Дорожники осуществляют ремонт участка протяженностью 920 метров от дома № 285 до границы земельного участка по адресу ул. Менжинского, 47.
К данному моменту полностью заменен конструктив дорожного полотна, обводненный грунт, смонтирована дренажная система.
Одну полосу по направлению въезда в город уже открыли для движения. На второй продолжаются ремонтные работы – укрепляют кювет и устанавливают водоотводные лотки.
Завершить комплексные работы дорожники обещают в октябре.
Капитальный ремонт проводится в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».
Источник: Администрация города Кемерово