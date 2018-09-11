Сотрудники МЧС проверили состояние печного отопления у населения перед сезоном холодов

По статистике в Кемеровской области с начала года произошло почти полторы тысячи пожаров в жилых домах. Около трехсот — по причине неправильного использования печного отопления. Для предотвращения подобных ЧП сотрудники МЧС проводят осмотр помещений, где отсутствуют централизованные источники тепла. Однако, результат рейдов не всегда соответствует ожиданиям.

Печка есть — должен быть и контроль за ней. С приходом холодов практически 50% бытовых пожаров происходят именно по причине нарушения правил безопасности печного отопления. Нагрузка на него возрастает. Любая мелкая трещина или выпавший уголек могут стать причиной возгорания и гибели людей.

Александр КОНЬШИН

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСПЕКТОР ПО ПОЖАРНОМУ НАДЗОРУ Г.КЕМЕРОВО, Г. БЕРЁЗОВСКИЙ И КЕМЕРОВСКОГО Р-НА

«Чтобы печь была безопасной, она должна быть установлена с учетом действующих норм. Должна быть изготовлена из негорючего материала. Оптимальный вариант – кирпич. Обмазывается либо обмазкой специальной, либо глиной обыкновенной. Побелена должна быть.»

Галина ПОЛЯКОВА

«Мы еще не заштукатурили, потому что печку еще подремонтировать немножко надо. Потом заштукатурим ее. Конечно, мы смотрим, чтобы пожар не случился. Я, вот, дверку подпираю.»

А в этом доме за печкой следят исправно. Ежегодно чистят, штукатурят. И после уже спокойно топят и пекут пироги. Внукам на радость.

Людмила МАСКАЛЁВА

«Над печкой ничего нельзя вешать, когда печка топится. Чтобы ни дрова, ни бумага никакая не лежали на печке или около печки. Около топки чтобы обязательно лист был. Самое главное, чтобы дверки были закрыты всегда. А то дверка может открыться. И уголь всякий разный бывает, что может что-нибудь щелкнуть, что может и открыться.»

Основные нарушения, которые были выявлены в ходе рейда, — прогары и отсутствие предтопочных листов, горючие материалы дома. Опасность представляет не только печка, но и дымоход. К отопительному сезону его тоже необходимо чистить, белить, в случае необходимости восстанавливать кирпичную кладку.

С жильцами инспекторы провели инструктажи, вручили памятки с правилами пожарной безопасности и телефонами вызова экстренных служб. Но самое главное предупредили — важно следить за печным отоплением круглый год, чтобы желание согреться зимой не стоило жизни.