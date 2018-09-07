Спецтехника из Кузбасса выйдет на башкирские дороги

Универсальные дорожные машины ДМК-80В производства ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-механический завод» накануне были переданы компании «Башкиравтодор» в рамках договоренности врио губернатора Кузбасса Сергея Цивилева и глава Республики Башкортостан Рустэма Хамитова.

Это уже вторая поставка кузбасской спецтехники в республику. В декабре 2017 года «КОРМЗ» передал «Башкиравтодору» 19 автомобилей ДМК-80В.

На этот раз было поставлено 40 единиц дорожной техники.

Машины хорошо зарекомендовали себя в работе в городских условиях и за его пределами, неприхотливы в обслуживании, способны работать при температуре от минус 40 до плюс 40, а благодаря быстросъемному навесному оборудованию, их можно приспособить к любым условиям работы в минимальные сроки.

Кроме того, автомобили работают на экологически чистом топливе – метане, что благоприятно сказывается на экологической обстановке.