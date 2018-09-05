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В Кемерове на пожаре спасли четырех человек

Другие новости от 05.09.2018

Как сообщили в Главном управления МЧС России по Кемеровской области, накануне в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Патриотов произошло возгорание.

Густое облако дыма заволокло лестничные пролеты с 3 по 9 этажи и заблокировало выход семье, которая не успела покинуть дом.

Оперативно прибывшие на место ЧП пожарные спасли 4 человек и ликвидировали источник возгорания, который находился в электрощитовой на 6 этаже.

По предварительной версии причиной пожара стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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