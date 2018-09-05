Развиваться круглый год. В области открываются автогородки и многофункциональные спортивные площадки

Площадку для игровых видов спорта открыли на базе стадиона «Энергетик» в пос. Инской Белова.

Теперь тренироваться здесь все желающие смогут круглогодично и в любое время суток. Площадка освещается, а доступ к ней свободный.

На территории школы № 12 Инского появился автогородок общей площадью более 1,5 тыс. кв. м. Он выполнен по современным стандартам с учетом требований ГИБДД. Здесь – горизонтальная дорожная разметка, переносные радиоуправляемые светофорные объекты, основные дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Главная дорога», «Осторожно, дети!» и другие. Есть даже железнодорожный переезд. Территория имеет надежное ограждение. Это уже четвертая площадка в городе для изучения правил дорожного движения.

Автогородки функционируют в центральной части города, в Грамотеино и в Новом городке. В последнем открыли площадку с уличными тренажерами.

Заниматься спортом на открытом воздухе смогут беловчане с любой физической подготовкой. Многофункциональную спортивную площадку открыли в первый учебный день в пос. Шерегеш Таштагольского района. Она построена в рамках подготовки к Дню шахтера — 2018. 5,2 млн рублей направлено из фонда праздника, еще миллион выделили местные предприниматели и предприятия.

Здесь выровнили поверхность, отсыпали и утрамбовали грунт и щебень. Затем уложили игровое поле площадью 800 кв. м и 150-метровую беговую дорожку. На поле с резиновым покрытием можно играть в мини-футбол, большой теннис, баскетбол и волейбол. Также на площадке установлен комплекс для воркаута, рукоход, брусья, шведская стенка, атлетическая скамья.

Мини-стадион будет задействован круглый год: зимой по беговой дорожке будет проложена лыжня, а на игровом поле планируют заливать каток.

Источник: Пресс-служба Администрации Кемеровской области