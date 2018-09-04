Сергей Цивилев встретился с активистами национально-общественного движения Кузбасса

В регионе проживают более 150 наций и народностей.

Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, развитие национальных культур и сохранение традиций — одно из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития региона.

Еще одно важное направление — этнотуризм. Он позволит кузбассовцам и гостям области знакомиться с культурой и бытом разных народов, населяющих регион.

По мнению Сергея Цивилева, в области необходимо создать музей национальностей и открыть Дом дружбы народов Кузбасса.