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Сергей Цивилев встретился с активистами национально-общественного движения Кузбасса

Другие новости от 04.09.2018

В регионе проживают более 150 наций и народностей.

Временно исполняющий обязанности губернатора отметил, развитие национальных культур и сохранение традиций — одно из приоритетных направлений Стратегии социально-экономического развития региона.

Еще одно важное направление — этнотуризм. Он позволит кузбассовцам и гостям области знакомиться с культурой и бытом разных народов, населяющих регион.

По мнению Сергея Цивилева, в области необходимо создать музей национальностей и открыть Дом дружбы народов Кузбасса.

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