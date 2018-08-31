Кузбасские педагоги приняли участие в общероссийском онлайн-собрании родителей

На прямой связи — министр просвещения России. Представители регионов задавали Ольге Васильевой актуальные вопросы, касающиеся образования в школах.

Это уже пятое родительское собрание с участием министра просвещения России Ольги Васильевой. На него пригласили педагогов, руководителей управлений образования городов и районов. На прямой связи с Москвой десятки регионов. Представители каждого задавали актуальные вопросы, касающиеся учебного процесса.

Артур ЧЕПКАСОВ

НАЧАЛЬНИК ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Такие встречи — они дают возможность нам еще раз посмотреть, что беспокоит родителей, что нам нужно вместе с родителями скорректировать в наших образовательных учреждениях. Ольга Юрьевна Васильева совершенно справедливо сказала, что многие вопросы, которые задают родители, должны решаться совместно.»

От Кузбасса прозвучал вопрос, связанный с использованием личных телефонов и планшетов учениками в школе. По мнению педагогов, это мешает обучению. Учителя сослались на зарубежный опыт. Во Франции приняли закон, запрещающий ученикам с первого по десятый класс пользоваться личными гаджетами в образовательных учреждениях. Более того, такие правила есть и во многих учебных заведениях России. Результат — положительный. Повышается эффективность обучения. Министр просвещения Ольга Васильева поддерживает эту инициативу. По ее словам, возможно в ближайшем будущем подобный закон будет принят по всей стране.