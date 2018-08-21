В Кемеровском районе продолжается 54-ая смена Республики Беспокойных Сердец

Ее участники — активисты молодежных и общественных организаций. В течение 18 дней они приобретут новые знания и навыки. А также изучат традиции РБС, которым уже более полувека.

Орлятские круги, песни у костра, легенды и особые законы. Республика Беспокойных Сердец для участников смены — не просто школа актива. Это история длиной в 54 года. Уже в начале 60-х отряд комиссаров «Товарищ» собирал активных ребят со всей области. Он существует до сих пор.

Алина НИКОНОВА

СТАРШИЙ КОМИССАР ОТРЯДА «ТОВАРИЩ» 54 СМЕНЫ РБС

«Комиссар – это не только тот человек, который следит за здоровьем ребят. В первую очередь — наставник, мотиватор. Наши комиссары наставляют ребят, учат. Находят что-то новое в них и пытаются как-то направить их в этой жизни.»

В программе РБС: тренинги личностного роста, творческая и проектная деятельность, знакомства с интересными людьми. Накануне такими стали комиссары, которые стояли у истоков школы комсомольского актива. Встречу посвятили 100-летию комсомола. Передача традиций через года — одна из задач Республики.

Лада БУЛАТОВА

УЧАСТНИК 54 СМЕНЫ РБС

«Слоган республики 54 – «Это еще не все». Что, я считаю, очень актуально. В частности, для меня. Потому что все, что я умею, все, чему я научусь – это еще не все.»

Каждая Республика имеет свой слоган. Он отражает идею смены. «Опережая завтра», «Без границ», «Любой может стать любым», как пример. Каждый год отряды создают новую, уникальную Республику, которая поможет ребятам открыть в себе новые таланты.

Оксана КИТОВА

РУКОВОДИТЕЛЬ 54 СМЕНЫ РБС

«Очень многие родители после смены звонят и говорят: мы копим деньги. На гитару. Потому что ребенок вдруг захотел играть на гитаре. Ему 16, и он никогда об этом не думал. Это не просто школа актива. Это наша большая областная традиция. Это явление, которое очень хочется сохранять.»

Каждый год участники и комиссары прошлых лет приезжают на новую смену. Особая, душевная атмосфера Республики Беспокойных Сердец не покидает их и через десятки лет.