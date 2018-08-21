Большинство официальных пляжей и мест массового отдыха у воды в Кузбассе уже закрыты

Об этом сообщает портал Главного управления МЧС России по Кемеровской области.

Сотрудниками ГИМС прекращена деятельность 19 пляжей и 26 мест массового отдыха у воды в Таштагольском, Гурьевском, Промышленновском, Крапивинском, Ленинск-Кузнецком, Беловском и Яшкинском районах, а также в городах Осинники, Калтан, Новокузнецк, Прокопьевск, Белово, Полысаево, Ленинск-Кузнецкий, Берёзовский, Мариинск и Топки.

Работы по закрытию остальных мест отдыха продолжаются. На очереди – Ижморский и Яйский районы.

Всего в этот летний сезон жителям области были доступны 47 мест массового отдыха у воды и 27 пляжей, прошедших официальное освидетельствование.