В Кузбассе обсудили возможности индустриализации региона

Сегодня состоялась форсайт-сессия экспертного совета по разработке Стратегии социально-экономического развития Кемеровской области до 2035 года по направлению «Новая индустриализация».

В мероприятии участвовали учёные, практики, студенты технического вуза, представители научных институтов и департамента промышленности.

«Для социально-экономического роста региона стратегически важны машиностроительная, химическая, нефтеперерабатывающая и угледобывающая отрасли. Главное сегодня — создать реально рабочую модель процветания промышленного региона, используя опыт действующих производственников и свежий взгляд будущих специалистов, — отметил начальник департамента промышленности отметил Леонид Старосвет.

Специалисты и студенты обсуждали возможности продвижения кузбасской продукции на национальном рынке, развитию экспорта и роботизации процесса добычи угля.

По итогам работы будет выработана резолюция с предложениями в Стратегию-2035.

Фото: ako.ru