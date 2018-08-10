Кемерове состоялась проектная сессия, в рамках которой обсудили проблемы предпринимательства в регионе

Ученые, собственники бизнеса, руководители предприятий, общественники, эксперты, журналисты и коучи. Главный вопрос, который сегодня стоит перед ними — развитие бизнес-среды в области. Сессия, организованная Кузбасской торгово-промышленной палатой, прошла в формате «Точка кипения». Это пространство коллективной работы, обмен опытом и возможность проработать новые модели развития региона.

Андрей КРЫЛОВ

ЭКСПЕРТ ПО РАЗВИТИЮ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-СРЕДЫ

«Точки кипения открываются по стране, и это формат, который действительно способствует выработке доверия между разными частями общества, представителями команд развития».

Ключевые вопросы вынесли на сессию: проблемы, с которыми сталкивается местный бизнес, предложения по их устранению и желаемый результат.

Марина ШАВГУЛИДЗЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР КУЗБАССКОЙ ТПП

«Сегодня мы пытались выразить консолидированную позицию нашего кузбасского бизнеса и возможность его интеграции в современные экономические условия».



Итог такой сессии: список проблемных зон предпринимательства Кузбасса. И главное — проектные идеи, которые будут направлены разработчикам Стратегии развития региона до 2035 года.