Почти 7 тысяч кузбассовцев получили благотворительный уголь

В рамках областной акции по 4 тонны на семью получили 6579 человек. Отметим, это 61% от поставленного плана.

На данный момент доставка благотворительного угля завершена на 9 территориях области. Из них лидируют Калтан, Ленинск- Кузнецкий и Гурьевский районы.

К Дню шахтера по адресам развезут 42 982 тонны «черного золота». Такую поддержку получат 10,5 тыс. семей.

Напомним, на льготы имеют право пенсионеры, доход которых не превышает 150% прожиточного минимума, малообеспеченные семьи с несовершеннолетними детьми и ветераны ликвидированных предприятий угольной промышленности.

Фото: ako.ru