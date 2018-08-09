В Новокузнецке стартовала стратегическая сессия «Моногорода — вперед»

Кузбасс — единственный регион России, где более шестидесяти процентов населения живет в городах с монопрофильной экономикой. Основная цель форума — поиск новых решений по развитию таких городов на период до 2024 года.

Ирина МАКИЕВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ФОНДА РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ

«Мы называем «моно» — превратись в «стерео» — это основная задача всей нашей программы. В этом году из 319 — 18 городов минимум должны покинуть этот список. Это города, которые должны стать городами с устойчивой экономикой. Это основная цель, основная задача этой программы. Я точно знаю, что в этом списке окажется и город из Кузбасса».

В рамках сессии на дискуссионных площадках работают 6 групп. Специалисты обсуждают ключевые темы. Это городская среда, экология, образование и экономика. Особое внимание уделяется вопросу вовлечения горожан в решение проблем территорий. В форуме принимает участие временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Программа моногородов является одной из ведущей частью стратегии развития Кузбасса. Я бы даже сказал определяющей, потому что моногорода — это комфортная среда обитания для людей. Прежде всего, основная наша задача — сделать Кузбасс комфортным для проживания, сделать так, чтобы жители не уезжали из Кузбасса, оставались здесь. А вообще, мы поставили амбициозную задачу — возвращались в Кузбасс».

В рамках стратегической сессии обсудили не только поиск новых путей развития моногородов, но и подвели итоги работы, которую курирует департамент инвестиций и стратегического развития Кемеровской области. И здесь Кузбасс — в числе лучших. Одним из первых регион реализовал программу «5 шагов благоустройства». Идеи, предложенные на форуме, лягут в основу деятельности Фонда развития моногородов.