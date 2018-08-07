Сергей Цивилев с рабочей поездкой посетил Кемеровский район

Кемеровский район — это 74 населенных пункта, где живет 46,5 тысяч человек. Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев в этот раз отправился с рабочим визитом в южную часть района. Первая точка. Поселок Металлплощадка. Семейный парк. Игровые комплексы, песочница площадью в две сотни квадратных метров — самая большая за Уралом, хоккейная коробка. Это единственная парковая зона для жителей Металлплощадки и Суховского сельского поселения.

Ирина ПОЛИСАДОВА

«Нам здесь очень нравится, мы сюда очень часто приходим, гуляем с ребятишками. Очень нравятся машинки им. Вообще говорили, что, возможно, тут бассейн построят. Мы спрашивали, обращались, но пока сказали — денег у района нет. Но хотелось бы, мы были бы очень рады».

Бассейн построить действительно планируют. Но первым делом — довести до ума стадион, который был реконструирован еще 3 года назад.

Наталья БОРИСОВА

ДИРЕКТОР СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

«На данный момент эта проблема остается, так как нет раздевалок, душевых. Нет полноценного здания, где мы можем, соответственно, присутствовать на стадионе, вести полноценный тренировочный процесс и следить за этим процессом».



Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы сейчас будем делать программу развития спорта. Давайте вы пока экспертизу не проходите, пока в программу развития спорта проект включите, если он концептуально будет проходить, то тогда «добро» и быстро экспертиза. И побежали. Ладно?».

Следующий социально важный объект — насосно-фильтровальная станция № 2 Пугачевского водозабора. Полтора десятка скважин. Станция обеспечивает водой Кемерово и прилегающие к нему территории. Сергей Цивилев осмотрел лабораторию. Сотрудники отчитались: все показатели в норме. Временно исполняющий обязанности губернатора области предложил работникам станции подключиться к поиску причин загрязнения воды в городе Тайга.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы вас привлекаем в качестве экспертов по этой проблеме, вам сейчас перешлют все наши исследования, которые у нас идут. Раз в неделю у нас идёт в 5 точках водозабор. Посмотрим, как меняются параметры».

Сергей Цивилев также ознакомился с сельскохозяйственным производственным кооперативом «Береговой». Почти 2 тысячи голов скота. Площадь сельхозугодий -около пяти с половиной тысяч гектаров. Больше двух десятков лет удерживает лидерство в Кемеровской области по урожайности овощей.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Мы заинтересованы, чтобы вы работали у нас в селе, а мы сельское хозяйство будем поддерживать, чтобы в наши магазины для детей и для взрослых приходили качественные продукты питания. Видите, какой красивый лук, вкусный и наш местный произведенный».

Каждое лето работать в совхозы устраиваются и подростки. Ангелина Фролова помогает в полях с 10 лет. В этом году поступает вуз, поэтому решила заработать на будущую учебу.

Ангелина ФРОЛОВА

«Мы полем лук и капусту. Всё, что приходится, то и делаем. Я, наверное, уже привыкла, что работаю здесь и это моя деревня, надо помогать».

Большие проблемы для жителей Береговой — отсутствие медучреждения и аптеки. Первую — уже решают. Сергей Цивилев посетил стройку фельдшерско-акушерского пункта. Работы начались в 2016 году в рамках федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Сейчас устанавливают окна, проводят внутренние коммуникации, ведут отделочные работы. Уже в конце этого года планируют открыть сразу детское и взрослое отделения.