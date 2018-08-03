Двоих новокузнечанок осудят за попытку оплаты купюрами банка приколов

В полицию города обратились представители двух компаний по доставке еды. Ранее с одного адреса им поступили заказы. Девушки оставили заявку на доставку суши, пиццы и шаурмы. Стоимость каждого из заказов составила более 2000 рублей.

При этом, клиентки попросили курьеров не входить в квартиру, а оставить пакеты с едой за дверью. Там же в конверте лежали деньги за заказ.

Один из работников службы доставки заметил, что оставленные купюры ненастоящие. Он и сообщил о произошедшем в полицию.

В ходе оперативно — розыскных мероприятий были задержаны две жительницы Новокузнецка 18 и 24 лет. Выяснилось, что подобные махинации девушки осуществляют не первый раз. Свою вину подозреваемые полностью признали. Им предъявлено обвинение в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленницам грозит до 5 лет лишения свободы.

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