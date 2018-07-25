Сергей Цивилев посетил Анжеро-Судженск с рабочей поездкой

Жители микрорайона Восточный обеспокоены вопросом строительства детского сада и школы, есть серьезные претензии и к качеству дорог.

Разбитая дорога протяженностью 1 км по улице Крестьянской. Одна из самых загруженных транспортом, соединяет жилые районы Восточный и Горбольницы. Ямочный ремонт уже не спасает. Сергей Цивилев говорит об этом с жителями, побывав в ближайшем к трассе домохозяйстве.

Принимается решение: на капитальный ремонт этого участка будет направлено 13,5 млн рублей из областного бюджета. Работы начнут уже в августе. Всего на дорожное обновление в Анжеро-Судженске выделят 70 млн рублей. Задача жителей — контролировать качество.

Следующая точка рабочей поездки — жилой район Восточный. Более 10 тысяч жителей получили здесь новые квартиры по программам переселения из ветхого и аварийного жилья. Большая часть — молодые семьи с детьми. Пока социальная инфраструктура территории развита слабо. Нет ни школы, ни детского сада.

Сергей Цивилев обсудил с местными властями дальнейшее развитие жилого комплекса. Сейчас ведутся проектные работы по строительству школы. Уже выполнен комплекс инженерных изысканий и подготовлен пакет технических условий. Кроме этого, у района есть острая необходимость в поликлинике. Цивилев распорядился подготовить проект и по этому соцобъекту.

А вот детский сад здесь будет запущен уже в сентябре этого года. Он построен в рамках федеральной целевой программы «Жилище» и рассчитан на шесть групп для детей от одного года до восьми лет. В учреждении планируется реализация двух образовательных программ: «Первые шаги» и «Вдохновение».

Елена МИГУНОВА

ЗАВЕДУЮЩАЯ ДЕТСКИМ САДОМ №11

«Все это будет способствовать созданию свободной игры ребенка. Все это направленно для того, чтобы в ребенке развивать такие качества, как инициативность, самостоятельность, коммуникативные способности, творческие способности.»

В детском саду будет работать также кабинет робототехники, соляная пещера. Единственная в городе. Для «особых» детей оборудованы два пандуса, специальные дверные проемы, полы. Прогулочные и физкультурная площадки оснащены безопасным игровым и спортивным оборудованием.

Ольга ТИТОВА

КОРРЕСПОНДЕНТ

«Сам детский сад построен по образу города. Например, лестничный пролет — это проспект Дружбы, а вот это серый и пока что безликий коридор в будущем станет аллеей Славы. На стенах будут развешены фотографии маленьких звездочек, которые будут расти и прославлять детский сад.»

Еще один объект посещения — спорткомплекс «Юность». Здесь занимается 2000 детей в 10 различных секциях — карате, баскетбол, волейбол, аэробика, плавание. За 60 лет спортивная школа подготовила 160 кандидатов в мастера спорта. Только за последний год выполнили разряд 11 кандидатов и 3 мастера. Иван Зевякин руководит секцией по пауэрлифтингу. Вместе с детьми и сам достигает спортивных высот. Иван — не побежденный рекордсмен мира. Выполнил приседание с весом 412 кг.

Иван ЗЕВЯКИН

ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО ПАУЭРЛИФТИНГУ

«Детишки упертые, трудятся, стараются. Ездим на соревнования различного уровня, показываем высокие результаты. Также и я сам действующий спортсмен, неоднократный Чемпион мира, Европы и России, рекордсмен мира. В общем, подаю детишкам пример. Они выступают, и я с ними за компанию.»

В завершение поездки врио губернатора осмотрел Центральный парк. В рамках программы «5 шагов благоустройства», в сотрудничестве с творческой командой архитекторов из Новосибирска, городом разработан новый проект реконструкции территории отдыха. Сейчас в городских СМИ, на сайте города и в соцсетях идет его открытое обсуждение. На реконструкцию предусмотрено направить порядка 2 млн рублей.