В Кемерове начали ремонтировать дорогу на улице 40 лет Октября 

Ремонт главной магистрали Кировского района проводится в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

За сутки специалисты провели фрезерные работы почти на 6000 кв.м.

В ходе ремонта планируется заменить асфальт на площади 32 500 кв.м, построить новый водоотвод, занизить бордюрные камни и обустроить пандусы на пешеходных переходах.

Ремонт автомобильной дороги также затронет площадь у ДК им. 50-летия Октября.

Напомним, в 2018 году по проекту «Безопасные и качественные дороги» подрядчики отремонтируют 20 километров дорог на правом берегу областного центра.

Фото: kemerovo.ru