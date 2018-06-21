Сергей Цивилев посетил Новокузнецк

Цель рабочего визита — проверка хода работ по подготовке к 400-летию южной столицы Кузбасса, которая получит дополнительное финансирование из областного бюджета.

Новокузнецкая школа №43 стала первым объектом рабочего визита главы региона. Здание учебного учреждения было построено в 63 году. С тех пор капитального ремонта не проводили ни разу. Чтобы 1 сентября школьники приступили к занятиям в комфортных условиях, Сергей Цивилев поручил выделить из областного бюджета средства на замену всех окон.

Заменить здесь планируют и котельную, которой уже больше шестидесяти лет и работает она на угле. Сергей Цивилев сообщил, этот вопрос будет рассмотрен в рамках государственно-частного партнерства. А вот проблему отсутствия централизованного водоснабжения в частном секторе, который расположен вокруг школы, глава региона поручил решить в ближайшие сроки. К ноябрю этого года выполнить первый этап — проложить к району магистральный трубопровод. Для этих целей из областного бюджета будет выделено 55 миллионов рублей.

Без внимания не остался и новокузнецкий планетарий. В 2014 году к областному Дню шахтера его впервые за сорок с лишним лет капитально отремонтировали. Однако, уже через четыре года здание снова закрыли. Главная проблема — повышенная влажность. Строительные работы были выполнены некачественно, из-за чего грунтовые воды стали попадать в подвал здания, разрушать фундамент и стены.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Я дал поручение нашим правоохранительным органам провести расследование и наказать всех виновных, кто довел здание до такого состояния. А мы сейчас вырабатываем решение, как мы будем восстанавливать это здание, чтобы как можно быстрее запустить здание в эксплуатацию.»

Парк имени Гагарина, на территории которого расположены здания планетария и кинотеатра «Коммунар» станет особой площадкой для города. Сергей Цивилев принял решение — организовать в Кузбассе культурный кластер. В частности, в Кемерове и Новокузнецке. Парк Гагарина, по мнению главы региона, подходит для этих целей лучше всего.

Подготовка Новокузнецка к четырехсотлетию теперь тоже под контролем главы региона. 18 июня Сергей Цивилев лично возглавил работу специального штаба. На первом заседании городские власти отчитались не только о проделанной работе, но и о том, что еще предстоит выполнить. Сергей Цивилев дал поручение — завершить все в срок, полностью подготовить город к празднованию юбилея. Чтобы четырехсотлетие Новокузнецка стало ярким и запоминающимся событием не только для южной столицы, но и для всего Кузбасса.