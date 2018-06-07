Жители нескольких домов Новокузнецка пожаловались на огромные лужи во дворах после каждого дождя

Проекты по благоустройству наверняка заинтересуют жителей нескольких домов в Новокузнецке, потому что они постоянно утопают в собственных дворах. При строительстве новостроек многоэтажки оказались ниже по уровню, из-за чего дождевая вода, стекая, создает малопроходимые лужи.

Венеция в собственном дворе. Жители этой многоэтажки уже несколько лет буквально утопают в лужах. Десятки глубоких ям, наполненных дождевой водой превращают дорогу в настоящую полосу препятствий. Даже автомобилистам проехать здесь не просто.

Кирилл АКОЛУПИН

«Невозможно. Едешь, все цепляешь. То колесом в колодец. В дождь тут лужи от 1 по 3 подъезда, а когда высыхает — яма огромная остается и все. Зимой лед и также кочки остаются.»

Причина постоянных потопов уходит в прошлое. 20 лет назад при строительстве новостроек на соседней улице площадку под здания подняли почти на метр. И двор панельной девятиэтажки оказался ниже уровня новой дороги. Ливневой канализации здесь нет. Жители пытались собственными силами решить вопрос, но безуспешно.

Надежда ДОЙНИКОВА

«Мы собирали с каждого владельца машин по тысячи рублей. Привезли сюда гравий. Наверное, в апреле. К следующему апрелю здесь уже грязь. Все растопталось, все смылось.»

Придомовая территория принадлежит жителям. И по закону ремонтироваться должна за счет собственников. На реконструкцию нужны 7 миллионов рублей. Сумма неподъемная, если ее возложить только на плечи горожан. Коммунальщики предложили жителям войти в программу «Комфортная городская среда». По ней, на условиях софинансирования, большую часть затрат берет на себя федеральный бюджет. Жители согласились. Оплатить готовы были лишь 12% общей стоимости затрат. Однако, с такими условиями оказались на 62 месте, а значит рисковали не войти в программу.

Николай МАСЛОВ

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. НОВОКУЗНЕЦКА

«Мы чуть-чуть отодвинули конкурс. Буквально на один день. Сказали, если вы поднимете с 12 до 20%, то вы попадаете в эту программу. Жители отказались.»

Сейчас коммунальщики проводят обследование участка, чтобы понять, где проложена теплотрасса у новостроек. В ходе работ ее нельзя нарушить. Одновременно продумывают варианты, как отвести воду от дома, чтобы искусственные озера не образовывались здесь после каждого дождя. Жители все-таки решили накопить средства. И провести капитальный ремонт через год.