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Глава региона Сергей Цивилев встретился с начальником сибирского регионального центра МЧС России Сергеем Диденко

Другие новости от 06.06.2018

Речь шла об изменениях в законодательстве, касающихся норм и требований к проверкам предприятий малого и среднего бизнеса. Цель — избежать повторения трагедии, которая произошла в «Зимней вишне» в марте этого года.

Сергей Цивилев отметил, Кузбасс поддержит любые изменения, если они будут направлены на обеспечение безопасности жизни людей. При этом, важно сохранить условия для стабильного развития бизнеса.

Сергей Диденко поблагодарил главу региона за работу, которая проводится в Кемеровской области по профилактике чрезвычайных происшествий и аварий.

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