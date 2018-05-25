Владимир Китьков возглавил юниорский состав национальной команды по хоккею с мячом

Накануне исполком Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) утвердил кандидатуру кемеровчанина.

Владимир Китьков – наставник «Кузбасса-2000», выигравшего все турниры в своей возрастной группе. Свой соревновательный путь команда завершила в этом году, заработав золотые медали юниорского первенства России.

В феврале 2017-го юношеская сборная страны под руководством Владимира Китькова (помощники – Роман Юнусов и Алексей Китьков) победила на первенстве мира в финском Варкаусе. Юные россияне взяли верх во всех шести матчах, переиграв в финале шведских сверстников – 9:5. В составе чемпионов выступали десять кемеровчан: лучшим полузащитником игроком турнира признан Артём Азаров, дебютировавший в минувшем сезоне в команде мастеров «Кузбасса».

Недавно Владимир Китьков назначен главным тренером «Кузбасса-2», играющего в высшей лиге. Решением исполкома ФХМР в следующем сезоне в подэлитном дивизионе отменят для хоккеистов возрастной ценз, а в финале соревнований оспорят первенство восемь молодёжек и два самостоятельных клуба «вышки». Как информирует пресс-служба ФХМР, выступавший на исполкоме куратор сборных страны Сергей Мяус заявил о необходимости усиления тренерских штабов команд, а также контроля за учебно-тренировочными сборами. «Реальность такова, что сегодня с национальной сборной любого возраста должен взаимодействовать специалист, имеющий опыт работы на самом высоком уровне. Считаю, что необходимо привлекать к работе тренеров, которые имеют тренерский опыт в Суперлиге», — резюмировал исполнительный директор ФХМР.

Поддержал эту инициативу председатель тренерского совета ФХМР Владимир Янко: «Если доверять сборную молодому специалисту, то рядом с ним обязательно должен находиться опытный коллега, досконально знающий шведский хоккей. И здесь должен пригодиться именно опыт тренера, а не хоккеиста. Поэтому, уверен, что должность второго тренера — одна из ключевых в этом процессе. И мы должны уделять ей особое внимание.»