Сергей Цивилев провел рабочую встречу с главой Московской школы управления «Сколково» Андреем Шароновым

Основная тема делового общения — разработка обучающих программ для управленческих команд моногородов Кузбасса.

Как изменить себя? Что мы представляем собой и как меняемся? Эти вопросы сегодня задавал участникам беседы в Кемерове президент школы управления «Сколково» Андрей Шаронов. Он встретился с предпринимателями, представителями областных служб и управленческих команд городов Кузбасса. Лекция «Как изменить себя» для всех, кто хочет добиться успеха независимо от сферы деятельности.

Андрей ШАРОНОВ

ПРЕЗИДЕНТ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ УПРАВЛЕНИЯ «СКОЛКОВО»

«Это прежде всего попытка найти гармонию с самим собой, понять, что те вещи, которыми ты занимаешься — они тебе нравятся, и ты не насилуешь себя, а делаешь это с удовольствием. И у тебя есть шансы на счастливую, осмысленную жизнь, а не жизнь, которая кажется тяжелым бременем.»

В прошлом году 120 человек из Кузбасса прошли обучение в школе «Сколково» по программе развития моногородов. Это прежде всего представители муниципалитетов. Сегодня во время встречи глава региона Сергей Цивилев и Андрей Шаронов обсудили вопрос, как связать будущее обучение управленческих команд со стратегией развития региона.

Станислав ЧЕРДАНЦЕВ

И. О. ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА КО

«Сегодня мы говорили о запуске новых образовательных программ, которые позволят достигать те цели, которые будут озвучены в ближайшее время по итогам работы над стратегии социально-экономического развития.»

Следующий визит в Кузбасс представителей школы «Сколково» намечен уже на это лето. Еще 120 представителей команд моногородов пройдут обучение для создания новой стратегии социально-экономического развития региона на областном и муниципальном уровнях с привлечением крупного и среднего бизнеса. Это поможет сделать программу еще более доступной и эффективной.

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