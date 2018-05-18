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Жители Калтана обеспокоены количеством мусора на улицах

Другие новости от 18.05.2018

На улицах города стоят переполненные контейнеры, которые никак не могут вывезти. Местные коммунальщики объясняют ситуацию поломками спецтехники.

Калтан. Переулок Болотный. Здесь мусор не вывозят уже вторую неделю. Те, кто имеют автотранспорт — справляются своими силами. Другие же вынуждены ждать.

Зоя ЧАРУШНИКОВА
ЖИТЕЛЬ ПЕР. БОЛОТНОГО
«Вот этот — две недели стоит, а вот на том конце, у соседей, машина грузовая. Он собрал и увёз. У меня муж на тележке увёз.»

Мешки с мусором, обветшалая мебель. Такая картина знакома не только тем, кто проживает в частных домах. Городские мусорные баки забиты до предела, что не устраивает жителей многоквартирных домов.

Галина ШАБАЛИНА
«Уже идут ароматы, которые идут до подъезда, и мы не имеем возможности открыть окна и проветрить квартиры. И также собаки здесь бегают, разрывают эти мешочки. Весь этот мусор идёт во двор к нам.»

Основная причина загрязнения городских улиц — поломка техники. Она не справляется с текущими объёмами. К тому же, жители неправильно сортируют мусор, сбрасывая всё в один бак — говорят коммунальщики.

Константин ЗЛОБИН
ДИРЕКТОР УПРАВЛЕНИЯ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«Та техника, которая нас обслуживает, не справляется с весом этих контейнеров. Из-за того, что в эти контейнеры попадает мусор, который должен складироваться рядом: это и диваны, и кровати.»

Среди прочего мусора — зола. Она не редко воспламеняется, что приводит к пожару. Это подтверждают спасатели. Они всё чаще стали выезжать на возгорание мусорных контейнеров.

С первого июля за чистотой баков будет следить региональный оператор зоны «Юг» Кемеровской области по вывозу бытовых отходов.

Андрей ФУНК
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДИРЕКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА
«Уже проведён конкурс между компаниями-перевозчиками. Закупается новая спецтехника. Которая будет использоваться, в том числе, и в городе Калтан. Насколько я знаю и другие компании, которые участвовали у нас в конкурсах и выиграли в других муниципальных образованиях, сегодня тоже производят закуп техники различного типа»

До этого времени городская Администрация планирует привлекать частные организации, которые должны помочь справиться с отходами. Конечно, если им не помешает крупногабаритный мусор.

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