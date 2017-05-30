В Кемерове прошел традиционный турнир по флорболу среди работников СКЭК

Основной спортинвентарь – клюшка и мяч, но это не хоккей с мячом. Это флорбол. Вид спорта, который принято считать младшим братом большого хоккея. В традиционном турнире участвовали 11 команд со всего Кузбасса: Кемерово, Березовский, Ленинск-Кузнецкий, поселок Промышленная. Гость турнира этого года – команда Сибирской генерирующей компании. Атмосфера на стадионе семейная. Ведь и сегодня они – не соперники, а коллеги.

Чемпионат проходит по классической схеме: две подгруппы, отборочные матчи, на одну игру 10 минут. На поле от одной команды не более пяти человек, у каждого своя задача, одни отвечают за голы, другие – за безопасность возле ворот, но в любой момент они могут поменяться, спортсмены понимают друг друга с полуслова.

Плакаты, кричалки, фанатская атрибутика. Здесь у каждого своя группа поддержки. Коллеги, жены и дети приходят поболеть за своих чемпионов.

4 часа игр, более 20 матчей, и вот они – победители. 3-е место заняла команда КемВода, 2-е досталось службе безопасности СКЭК. А первое место – сюрприз для всех – у гостей и дебютантов турнира – Кемеровская теплосетевая компания. Но и это не все. Лучшим вратарем турнира стал Александр Руденко, лучшим игроком – Владимир Садыков.

Спортивные традиции Северо-Кузбасской энергетической компании богаты на командные виды спорта. Ежегодно проводятся турниры по хоккею на валенках, футболу, волейболу, семейные спартакиады. Своеобразный тимбилдинг, который укрепляет отношения между сотрудниками, а значит – увеличивает эффективность компании в целом.