Госжилинспекция проверила состояние дворов и кровель

В ведомстве сообщили, с уборкой и вывозом снега из дворов не справляются в Новокузнецке: МП «ЖИЛФОНД» (директор Михаил Боев), ООО «УК «Управдом» (директор Денис Швецов), ООО «УК «Триумф МК» (гендиректор Алексей Никульников); в Кемерове: ООО «Южный» (директор Андрей Вульферт), ООО «РЭУ 7» (директор Сергей Голубин).

Оперативно очищать дворы и кровли от снега и наледи в Новокузнецке стараются ООО «УК ЖКХ» (гендиректор Георгий Липатов), а также «УЖК» (гендиректор Елена Камнева). В Кемерове – ООО «Гарант +» (гендиректор Константин Матюхин), ООО «РЭУ 19» (директор Марина Салимова).