«СУЭК» подвел производственные итоги

Очередное громкое достижение кузбасских угольщиков. В этот раз на-гора компания «СУЭК» выдала целую россыпь редких самородков – маленьких танцоров, музыкантов, вокалистов, чтецов. Межрегиональный фестиваль детского творчества «Таланты на-гора» в этом году охватил более 3,5 тысяч ребятишек из Красноярского края, Забайкалья и Кузбасса – территорий, где работают предприятия «СУЭК». На гала-концерт в Кемерово приехали самые яркие звездочки.

Чисто горняцкий термин «На-гора» – символичен. Угольщики помогают пробиться маленьким самородкам из глубинки на высоты столичных сцен. Сегодняшний победитель при поддержке «СУЭК» отправится на престижный Всероссийский фестиваль.

Участники концерта – дети из небольших шахтерских городов. Многие впервые выехали за пределы своих регионов.

В распоряжении маленьких талантов сегодня не только лучшая сцена области с профессиональным световым и звуковым оборудованием. Мастер класс им преподает исполнитель главной роли фильма «Стиляги» Антон Шагин.