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Сад наслаждений. В Кемеровском областном музее ИЗО открылась новая выставка

Другие новости от 15.03.2017

Прекрасное рядом. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств сегодня открылась выставка под названием «Сад наслаждений». Экспозицию выставки составляют более 50-ти произведений из фондов музея: живопись, декоративно-прикладное искусство: художественный фарфор , эксклюзивные ювелирные  изделия.

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