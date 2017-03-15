Сад наслаждений. В Кемеровском областном музее ИЗО открылась новая выставка

Прекрасное рядом. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств сегодня открылась выставка под названием «Сад наслаждений». Экспозицию выставки составляют более 50-ти произведений из фондов музея: живопись, декоративно-прикладное искусство: художественный фарфор , эксклюзивные ювелирные изделия.
Сад наслаждений. В Кемеровском областном музее ИЗО открылась новая выставкаДругие новости от 15.03.2017
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