Сад наслаждений. В Кемеровском областном музее ИЗО открылась новая выставка

Прекрасное рядом. В Кемеровском областном музее изобразительных искусств сегодня открылась выставка под названием «Сад наслаждений». Экспозицию выставки составляют более 50-ти произведений из фондов музея: живопись, декоративно-прикладное искусство: художественный фарфор , эксклюзивные ювелирные изделия.