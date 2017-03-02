Новокузнецкие водолазы осваивают собственные разработки для спасения утопающих на воде

Новокузнецкие водолазы осваивают собственные разработки для спасения утопающих на водеДругие новости от 02.03.2017
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