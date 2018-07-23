В регионе продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры Кузбасса»

Проект разработан на основе общефедерального. Все участники должны быть с высшим образованием, иметь опыт работы на руководящей должности не менее трех лет.

«Лидеры Кузбасса» — открытый конкурс для профессионалов во всех сферах: бизнесменов, государственных и муниципальных служащих, представителей ВУЗов. Проект разработан на основе общефедерального конкурса «Лидеры России».

Кузбасс держит курс на первенство за Уралом. Для разработки Стратегии 2035 необходимы неравнодушные к жизни региона люди с идеями и проектами по развитию как всей области, так и небольшого населенного пункта. Это конкурс для готовых к конкуренции управленцев. Высшее образование, не ниже магистра, 3 года руководства и опыт в реализации крупных проектов — главные условия отбора. И даже при таких требованиях на участие в конкурсе кузбассовцы подали уже несколько десятков заявок.

Анжелика КАРПОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Конкурс очень важный в плане того, что не каждый человек может проявить себя без конкурса. А конкурс конкретный является достижением каких-то целей для человека, возможностей, реализации своих возможностей.»

Анжелика Карпова — участница конкурса «Лидеры Кузбасса». Она готова представить на суд экспертов и жителей области проект: форум «Территория Молодых». Это площадка, где молодежь сможет обмениваться опытом, реализовывать свои проекты, общаться с профессионалами в сфере молодежной политики, науки и бизнеса. Этот форум на протяжении 5 лет проводится в рамках города Белово и собирает более 600 участников на своей площадке. Сейчас организаторы выводят его на новый — областной уровень.

Анжелика КАРПОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

«Я думаю, что преимущество проекта в том, что здесь отражены все направления молодежи. Я думаю, что молодежи будет интересно, и поэтому он получится.»

Поиски лучших управленцев продолжаются. Войти в ТОП 60-ти лучших и поехать на обучение по программам инновационного центра «Сколково» есть шанс у каждого участника. Регистрация завершится 7 августа.