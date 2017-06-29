Первый за Уралом завод по сжижению природного газа заработал в Новокузнецке

Исторический момент: отправка цистерны первого кузбасского топлива. Уже завтра транспортировка сжиженного природного газа встанет на поток. И для этого есть несколько объективных причин. Первая – экологичность. В отличие от бензина и дизеля, СПГ выделяет угарного газа до 97 процентов меньше, а углекислого – до 25 процентов. Второе достоинство – это безопасность. Метан в два раза легче воздуха, а значит, в случае утечки газ будет стремиться вверх, не образуя взрывоопасную смесь. Также температура воспламенения у природного газа гораздо выше, чем у других горючих, и оставляет почти 600 градусов по Цельсию. И, наконец, третий плюс – экономичность. Сжиженный природный газ сокращает износ автомобильного двигателя в полтора-два раза. А если учесть, что в Кузбассе на карьерах, разрезах и шахтах работает около двух тысяч БелАЗов – перевод техники значительно сократит расходы на горюче-смазочные материалы. А значит, снизит затраты на добычу угля.

За 12 месяцев завод сможет производить почти восемнадцать миллионов кубометров топлива. Однако уже в следующем году эти показатели планируют повысить в два, а то и в три раза. Увеличить объемы позволит строительство второй производственной очереди. Первый кузбасский завод по сжижению природного газа уникален как для области, так и для России. Иностранные партнеры – дочернее предприятие Китайской государственной аэрокосмической корпорации – обеспечили предприятие современным оборудованием и особой технологией производства.

С увеличением производственной мощности в следующем году планируют часть карьерных самосвалов перевести на сжиженный природный газ. Однако экологичное, безопасное и экономичное кузбасское горючее будут внедрять и в других отраслях. Использовать газовое моторное топливо для автобусов, мусоровозов, уборочной и сельскохозяйственной техники. В Новокузнецке в ближайшее время для решения этих задач будет создана специальная рабочая группа.