400 шахматных досок за 400 лет

В Новокузнецке прошел одновременный сеанс игры в шахматы. Мероприятие было посвящено 400-летнему дню рождения города, которое жители южной столицы готовятся отметить в 2018 году. На импровизированной площадке установили 400 столов с шахматными досками – по числу юбилейных лет. Противостоять сильным шахматистам собрались ученики 3-5 классов. Они занимаются по губернаторской программе «Шахматы в школе». Сеанс игры длился почти полтора часа. Школьникам удалось 50 партий завершить вничью и 24 выиграть.