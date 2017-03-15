Спасите ежика. В Новокузнецке стартовала экологическая акция

Спасите ежика. С таким призывом в гости к дошкольникам пришли специалисты комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации Новокузнецка и Кузбасской ассоциации переработчиков отходов. Так они назвали экологическую акцию, которая проходит накануне дня защиты лесов. Ребятам еще раз напомнили о том, какой вред наносят отработанные батарейки животному и растительному миру. Участники акции изготовили эко-ловушки. Чтобы там могли находится батарейки до момента, пока их не отправят на переработку.
Спасите ежика. В Новокузнецке стартовала экологическая акцияДругие новости от 15.03.2017
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