«Ростелеком» для бизнеса. Новые услуги оператора связи

Включение мобильной связи в пакет услуг «Ростелекома» – событие знаковое как для компании, так и для ее клиентов. «Ростелеком» становится единым поставщиком услуг связи для бизнеса, предлагая услуги стационарной телефонии, высокоскоростного доступа в интернет, телевидения, мобильной связи и различные дополнительные сервисы. Зона покрытия в Кузбассе 98%.

Мобильная связь «Ростелекома» будет доступна вместе с основными услугами для бизнеса любого масштаба. Разработаны специальные пакетные и тарифные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса. При подключении пакетов услуг, например, доступа в интернет и мобильной связи, действует гибкая система скидок. В планах предложить для малого и среднего бизнеса удобные коробочные решения. Также «Ростелеком» предлагает удобное облачное решение «Управление мобильными устройствами» – это сервис для безопасного удаленного использования корпоративных информационных систем и ресурсов на мобильных устройствах сотрудников.