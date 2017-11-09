Как правильно закаливаться и занимать призовые места на кубке Сибири? Расскажут те, кто ведёт здоровый образ жизни в холодной воде. «Кто, если не мы?» — так называется мероприятие, стартовавшее в Кемерово в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». Подробнее узнаем у самих участников. Эфир программы «Включайся» от 09.11.2017

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Как правильно закаливаться и занимать призовые места на кубке Сибири? Расскажут те, кто ведёт здоровый образ жизни в холодной воде. «Кто, если не мы?» — так называется мероприятие, стартовавшее в Кемерово в рамках федеральной программы «Ты – предприниматель». Подробнее узнаем у самих участников. Эфир программы «Включайся» от 09.11.2017Включайся от 09.11.2017
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- 10.11.17
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