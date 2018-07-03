В столице Кузбасса обновили дорожную разметку

Рабочие покрасили пешеходные переходы. Установили новые указатели и дорожные знаки. Общая площадь обновлённого полотна составила 40 тысяч квадратных метров.
Рабочие покрасили пешеходные переходы. Установили новые указатели и дорожные знаки. Общая площадь обновлённого полотна составила 40 тысяч квадратных метров.
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