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В столице Кузбасса обновили дорожную разметку

Другие новости от 03.07.2018

Рабочие покрасили пешеходные переходы. Установили новые указатели и дорожные знаки. Общая площадь обновлённого полотна составила 40 тысяч квадратных метров.

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