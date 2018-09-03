Ключи от новых автобусов вручили лучшим водителям пассажирских автопредприятий области

Уже в ближайшее время они выйдут на городские и пригородные маршруты.

Безопасные, надежные, удобные. Новые автобусы — это не просто средство передвижения. Спасение для тех, кому раньше поездки на общественном транспорте доставляли больше хлопот, чем комфорта. Машины обошлись Кузбассу в 130 миллионов рублей. Первым пассажиром на новом автобусе стал временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев. Оценил новые машины и пожелал водителям удачи на дорогах.

Теперь людям с ограниченными возможностями здоровья достаточно просто нажать на кнопку, расположенную около дверей. Водитель, получив сигнал, поможет разложить пандус и безопасно заехать в салон в инвалидном кресле. Для комфорта пассажиров продумано все: автоматическая система пожаротушения, автоинформаторы для оповещения пассажиров, кондиционеры. Согласно требований правил перевозки, на каждом автобусе установлены приборы контроля режима труда и отдыха водителя.

Александр ТЕНЬКОВ

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ПАССАЖИРСКОГО МАРШРУТА (МАРИИНСК)

«Тут коробка «автомат». Не надо переключать скорости постоянно. По городу удобно ездить. Видимость хорошая, обзор.»

Это не последнее поступление автобусов в Кузбасс. Еще 10 новых машин выйдут на маршруты в ноябре.