В Кузбассе разработали законопроект о сокращении числа магазинов по розничной продаже пива

Количество торговых точек, специализирующихся на реализации пенного напитка в регионе угрожающее: 1812 объектов. Большая часть расположена на первых этажах жилых домов и пристройках к ним.

По мнению экспертов, такое обилие обусловлено высоким доходом бизнеса при малых затратах. К тому же, продажа пива, в отличии от крепкого алкоголя, освобождена федеральным законодательством от лицензирования. А вот медики бьют тревогу. Доступность, низкая цена и, порой, сомнительное качество. Под удар попадает в том числе молодёжь. Да и такому соседству не рады жители региона.

Статистика неутешительная: кузбассовцы из года в год употребляют все больше пенного напитка. Более 86% от всего алкоголя по итогам 2017-го. Накануне с инициативой изменить ситуацию в этом вопросе выступил временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев.

Сергей ЦИВИЛЕВ

ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«В поездках по Кузбассу я часто слышу жалобы на повсеместную и бесконтрольную торговлю пивом. В основном, на первых этажах жилых домов. Часто рядом со школами, вузами, больницами. Мы собрали мнения экспертов, экономистов, медиков и разработали законопроект по сокращению пивных магазинов в жилых домах, в пристройках к домам. Как в городах, так и в сельских поселениях.»

Законопроект предполагает закрытие подобных точек общей площадью менее 50 квадратных метров в городах и менее 25 квадратных метрах в селах. Изменения коснутся магазинов по розничной продаже пива и производных от него напитков, расположенных на первых этажах жилых домов. Кроме того, законодатели рассмотрят введение запрета на продажу пенного напитка в праздничные дни.

Возможно, ужесточат контроль и за круглосуточными продовольственными магазинами. В которых, по информации жильцов, нередко по ночам продают не только хлеб и молоко.