В Кузбассе День предпринимателя станет областным праздником

Сергей Цивилев объявил об этом сегодня на торжествах по поводу всероссийского дня предпринимателя в Ленинске-Кузнецком. Теперь ежегодно в мае лучшие представители малого и среднего бизнеса будут собираться в одном из городов Кузбасса — столице празднования — для подведения итогов и обмена бизнес-опытом, а также для награждения лучших представителей бизнес-сообщества. Сегодня же в Ленинске- Кузнецком представили выставку «Сделано в МОНО». 24 муниципалитета Кемеровской области представили проекты малого и среднего бизнеса в рамках программы развития моногородов. Выставку посетил Сергей Цивилев. Глава региона отметил, в планах областных властей также активная поддержка бизнеса и помощь в его развитии. Задача — вывести Кузбасс на 1 место за Уралом не только по уровню экономического развития, но и по качеству жизни людей.

Сергей ЦИВИЛЕВ

И.О. ГУБЕРНАТОРА КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«Наша задача — сделать так, чтобы бизнесу комфортно здесь было работать. Это основная наша задача. Поэтому мы встречаемся с бизнесом. Проводим открытые встречи без галстуков. Объясняем бизнесу принципы нашей работы. Всё должно быть открыто и прозрачно. Бизнес должен поверить, что здесь он защищён, что у него есть возможности здесь реализовывать свои идеи.»

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