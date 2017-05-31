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День без табака. Праздник здоровья отмечают во всем мире

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Одни готовы даже на камеру признать, что бросить курить не получается, другие просто отворачиваются, не желая комментировать эту «больную тему». В России курит почти каждый третий. В мире ежегодно от табачной эпидемии умирает около 6 миллионов человек. Конечно, это всего лишь цифры, статистика, но она доказывает: курение – уже давно не просто вредная привычка.

Стресс, голод, ожидание, алкоголь, перерыв на работе – вот часть тех моментов, когда в руках уже зависимых может оказаться сигарета. Конечно, это лечится. И больше – психологически. Многие бросают курить с помощью врача-нарколога, другие используют пластыри, леденцы, делают дыхательную гимнастику. А есть истории вполне реальные: захотел и бросил. Даже если до этого курил 40 лет. Наш коллега, главный оператор Губернского телерадиоканала Александр Белов в этом году отмечает здоровый юбилей Ц почти пять лет не курит.

Курить или бросать – выбор есть. Пока… Минздрав предлагает запретить продажу табака родившимся после 2014 года. Также нельзя будет курить в коммунальных квартирах, во всех видах автомобильного, общественного транспорта и в присутствии тех, кто возражает вне зависимости от того, где вы будете находится. Законопроект на рассмотрении. Он может начать действовать в 2033 году.

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